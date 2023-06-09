В Воронеже беспилотник со взрывчаткой протаранил жилую многоэтажку

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как из-за крушения БПЛА в доме были выбиты некоторые окна. По словам местных жителей, они слышали два взрыва. Подчеркивается, что в настоящее время точных данных о пострадавших нет, экстренные службы еще не прокомментировали ситуацию.