В Воронеже беспилотник со взрывчаткой протаранил жилую многоэтажку

Неизвестный беспилотник, начиненный взрывчаткой, врезался в многоэтажный жилой дом, расположенный в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на рассказ очевидцев.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как из-за крушения БПЛА в доме были выбиты некоторые окна. По словам местных жителей, они слышали два взрыва. Подчеркивается, что в настоящее время точных данных о пострадавших нет, экстренные службы еще не прокомментировали ситуацию.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что 8 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали два населенных пункта Краснояружского района. Он отметил, что в результате нападения БПЛА есть один пострадавший.