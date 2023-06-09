Обвал лиры сделал шопинг в Турции менее привлекательным для россиян

Турецкая лира показывает отрицательную динамику по отношению к доллару и другим иностранным валютам. Одновременно в стране наблюдается инфляция, которая сказывается на доступности шопинга для туристов, передает «Московский комсомолец».
Удешевление лиры по отношению к рублю должно было стимулировать приток покупателей из России, но в действительности эффект оказался обратным. Местные торговые сети и организации, предоставляющие различные услуги туристам, решили увеличить цены.
Дополнительным фактором стал момент, когда представители туристической отрасли в этой стране рассчитывали воспользоваться тем, что россиян ограничили в возможности выбора места отдыха.