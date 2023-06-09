С Новым Годом!

Германия может предоставить инфраструктуру для обучения пилотов ВСУ полетам на F-16

Армия
Германия может предоставить инфраструктуру для обучения пилотов ВСУ полетам на F-16

Берлин может принять участие в программе передачи Украине истребителей F-16, предоставив аэродромы для подготовки летчиков, сообщила глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Она напомнила, что в распоряжении бундесвера нет самолетов F-16, но есть необходимая инфраструктура.

«Мы можем предоставить аэропорты в Германии в качестве хаба или предложить базовую подготовку для пилотов», — сказала депутат.

Комментируя возможность евроатлантической интеграции Украины, она подчеркнула, что в условиях ведущихся боевых действий принять республику в НАТО не представляется возможным.

#всу #Украина #германия #Вооружение