Германия может предоставить инфраструктуру для обучения пилотов ВСУ полетам на F-16

Берлин может принять участие в программе передачи Украине истребителей F-16, предоставив аэродромы для подготовки летчиков, сообщила глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Она напомнила, что в распоряжении бундесвера нет самолетов F-16, но есть необходимая инфраструктура.
«Мы можем предоставить аэропорты в Германии в качестве хаба или предложить базовую подготовку для пилотов», — сказала депутат.
Комментируя возможность евроатлантической интеграции Украины, она подчеркнула, что в условиях ведущихся боевых действий принять республику в НАТО не представляется возможным.