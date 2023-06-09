Гастроэнтеролог Ужевко дала советы по употреблению минеральной воды с похмелья

Полезные советы по употреблению газированной минеральной воды с похмелья дала врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко.
Медик посоветовала пить такую воду в жару, так как в ней содержатся микроэлементы, которые выводятся с потом. Кроме того, этот продукт обладает мягким мочегонным и желчегонным действием.
Специалист отметила, что похмелье является последствием отравления организма, при котором хорошо действует отпаивание. Для этого можно использовать столовую минеральную воду, из которой лучше предварительно выпустить пузырьки.
Употребление чрезмерного количества минеральной воды может спровоцировать почечную или желчную колику. Такой продукт опасен для людей с заболеваниями ЖКТ, передает «Газета.Ru».