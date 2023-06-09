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Депутат ЕП Уоллес обвинил Бербок в отправлении украинцев на смерть

Политика
Депутат ЕП Уоллес обвинил Бербок в отправлении украинцев на смерть

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес раскрыл неприятную для главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок правду о ее политике.

По его словам, действия министра ухудшают и без того напряженную ситуацию на Украине. Таким образом депутат обвинил Бербок в отправлении украинцев на смерть. Соответствующее заявление Уоллес сделал в соцсетях.

Депутат Европарламента объяснил, что глава внешнеполитического ведомства Германии работает лишь в интересах Североатлантического альянса и Правительства Соединенных Штатов.

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