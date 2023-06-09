Forbes: турецкий Denizbank списал средства со счетов части клиентов из России

Крупны турецкий банк Denizbank допустил списания средств со счетов части клиентов из России. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на сведения своего собеседника. Известно, что проблема затронула приблизительно 5% клиентов-россиян.
Списания затронули тех, кто хранил на счету небольшие суммы денег, до 2 тысяч лир, что приблизительно равняется 7 тысячам рублей. Некоторые из них потеряли сразу все деньги на счету.
Представители банка заявили, что это произошло из-за неудачной попытки обновить мобильное приложение. Сообщается, что организация готова компенсировать это при личном обращении в отделение банка в Турции.