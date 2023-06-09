Диетолог Макиша перечислила популярные мифы о свинине

Медицинский специалист утверждает, что свинину начинают давать детям раньше говядины, так как она усваивается организмом значительно легче. По мнению Макиши, свинина — далеко не самый жирный и тяжелый продукт, поэтому ее можно употреблять людям, желающим избавиться от лишнего веса. Это обусловлено тем, что со свинины достаточно легко снять жир.