Диетолог Макиша перечислила популярные мифы о свинине

Вопреки распространенному мнению, свинина не относится к числу жирных и тяжелых продуктов. С таким заявлением выступила врач-диетолог Марина Макиша. Она рассказала, какие мифы о свинине не соответствуют действительности.
Медицинский специалист утверждает, что свинину начинают давать детям раньше говядины, так как она усваивается организмом значительно легче. По мнению Макиши, свинина — далеко не самый жирный и тяжелый продукт, поэтому ее можно употреблять людям, желающим избавиться от лишнего веса. Это обусловлено тем, что со свинины достаточно легко снять жир.
«Если вы зачистили ее, то это вполне себе диетический продукт, который можно смело использовать даже тем, кто соблюдает диету», — рассказала она в интервью телеканалу «Москва 24».
Свинина также содержит в себе большое количество полезных для здоровья веществ. В частности в ее состав входят витамины B1, B2, B5 и B12, а также цинк. Врач рекомендует есть это мясо для профилактики инфекционных заболеваний.
Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова ранее рассказала, какие продукты ускоряют старение организма. По ее мнению, к числу вредных продуктов относят мучные и хлебобулочные изделия, колбасу, а также пастеризованное молоко, сообщает телеканал «360».