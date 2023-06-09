Жителя Мурманской области оштрафовали на 400 тыс. рублей за фото с нацистской символикой

Суд в Мурманской области оштрафовал местного жителя на 400 тысяч рублей за публикацию фотографии с нацистской символикой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
По версии следствия, в августе 2019 года житель Апатитов разместил на своей странице в социальной сети кадры с нацистской символикой и добавил к ним комментарии с положительной оценкой действий военных преступников нацистской Германии.
Мужчину осудили по статье о реабилитации нацизма. Отмечается, что он в полном объеме признал вину.