Рост цен на нефть может спровоцировать разгон инфляции во всем мире к 2025 году

Показатели инфляции, по словам эксперта, могут существенно превысить те, что ожидаются в США. В Соединенных Штатах это будет от 4% до 5% в текущем году, тогда как прогноз Ачкасова строится на предположении, что в 2025 году этот показатель в мировой экономике составит 5-7%.