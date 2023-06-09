Рост цен на нефть может спровоцировать разгон инфляции во всем мире к 2025 году

Мировую экономику к 2025 году может ждать высокая инфляция. Она может возникнуть из-за продолжающегося роста стоимости нефти на глобальном рынке. Такой прогноз озвучил управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов в беседе с РИА Новости.
Показатели инфляции, по словам эксперта, могут существенно превысить те, что ожидаются в США. В Соединенных Штатах это будет от 4% до 5% в текущем году, тогда как прогноз Ачкасова строится на предположении, что в 2025 году этот показатель в мировой экономике составит 5-7%.
Причиной он назвал повышение цен на нефть. Прогнозист считает, что рост издержек на энергетику будет распределяться по различным секторам экономики, что приведет ко всеобщему повышению цен.