Журналисты рассказали о жизни артистов, сбежавших из России на фоне спецоперации

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса после начала спецоперации на Украине решили покинуть страну. Журналисты рассказали, как артисты пытаются обустроить жизнь за границей.
По данным NEWS.ru, рэп-исполнитель Oxxxymiron✱ (признан иностранным агентом в РФ), находится в Лондоне. Сейчас артист активно поддерживает Украину, высказываясь в ее поддержку на своих заграничных концертах.
А рэпер Моргенштерн✱ (признан иностранным агентом в РФ) обосновался в Дубае, где купил дом на берегу Персидского залива. За границей звезда все также продолжает заниматься творчеством.
Музыкант Face (признан иностранным агентом в РФ) ранее извинялся перед иностранной публикой за то, что он русский. Сейчас он живет в Греции и ездит с благотворительными концертами.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами