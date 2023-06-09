Пушилин дал слово восстановить завод шампанских вин в Артемовске

Артемовский завод шампанских вин возобновит свою работу. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Политик отметил, что восстановительные работы начнутся после того, как город будет приведет в порядок. По его словам, власти намерены также заняться запуском других предприятий.
«Часть производственных <...> мощностей сохранилась, поэтому предприятие будет абсолютно точно работать. Понятное дело, что не завтра и не послезавтра, а после того, как и Артемовск будет восстановлен», — сказал он корреспонденту РИА Новости.
На сайте Артемовского завода было указано, что он признан крупнейшим предприятием в Восточной Европе. Согласно обнаруженным в городе документам, основным учредителем предприятия является супруга бывшего украинского лидера Петра Порошенко — Марина.