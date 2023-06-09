Корвет «Ретивый» для ВМФ РФ заложили на Амурском судостроительном заводе

Церемония закладки нового корвета проекта 20385 «Ретивый» прошла на Амурском судостроительном заводе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
Стало известно, что торжественное мероприятие было приурочено к 90-й годовщине со дня закладки первого промышленного объекта предприятия.
«В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова новый корвет заложен под наименованием «Ретивый», — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что перед началом закладки новейшего корвета был проинспектирован ход строительства всех судов для ТОФ на заводе.