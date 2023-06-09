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Корвет «Ретивый» для ВМФ РФ заложили на Амурском судостроительном заводе

Армия
Корвет «Ретивый» для ВМФ РФ заложили на Амурском судостроительном заводе

Церемония закладки нового корвета проекта 20385 «Ретивый» прошла на Амурском судостроительном заводе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Стало известно, что торжественное мероприятие было приурочено к 90-й годовщине со дня закладки первого промышленного объекта предприятия.

«В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова новый корвет заложен под наименованием «Ретивый», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что перед началом закладки новейшего корвета был проинспектирован ход строительства всех судов для ТОФ на заводе.

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