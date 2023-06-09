Экономист Эрчин предупредил о подорожании туристического отдыха в Турции

Отдых в Турции станет менее доступным для россиян из-за динамики курса лиры, инфляции в стране и ряда других причин. Об этом рассказал экономист Реджеп Эрчин, точку зрения которого приводит РИА Новости.
Аналитик отметил, что в Турции наблюдается высокая инфляция, из-за чего местная национальная валюта постепенно обесценивается, а стоимость товаров и услуг — растет. Он полагает, что эти два фактора будут создавать неблагоприятные условия для туристов.
Специалист сказал, что ситуация может измениться только в том случае, если правительство будет привлекать иностранную валюту через прямые инвестиции. При этом они должны скапливаться в секторах экономики, которые могли бы восстановить баланс текущего счета Турции.