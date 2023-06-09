Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе

В этом году День России, который отмечается в стране 12 июня, приходится на понедельник, поэтому выходные будут продолжаться три дня – с субботы, 10 июня, до понедельника, 12 июня. Таким образом рабочая неделя начнется только во вторник, 13 июня, напомнили в Роструде.