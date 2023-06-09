Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя для россиян будет короткой, она продлится всего четыре дня, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.
В этом году День России, который отмечается в стране 12 июня, приходится на понедельник, поэтому выходные будут продолжаться три дня – с субботы, 10 июня, до понедельника, 12 июня. Таким образом рабочая неделя начнется только во вторник, 13 июня, напомнили в Роструде.
Отмечается, что на зарплате россиян дополнительный выходной никак не скажется. Если же человек 12 июня выйдет на работу, то этот день должен быть оплачен в двойном размере.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в День России запланировано более сотник разнообразных праздничных мероприятий.