Трамп сообщил о вызове в суд для предъявления обвинений по делу о секретных документах

Бывшего президента США Дональда Трампа вызвали в суд по делу о хранении секретных документов. Заседание намечено на 13 июня.
О полученной повестке сообщил сам экс-американский лидер. Политик подчеркнул, что его уведомили о намерении предъявить обвинения. Основанием для этого послужил недавний обыск в поместье Мар-а-Лаго, предположил Трамп в соцсетях.
«Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник. Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США, который получил намного больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны», — возмутился экс-глава Белого дома.
В завершение 45-й американский лидер назвал себя невиновным. Он напомнил, что его преемник Джо Байден хранил в доме гораздо больше секретных бумаг.