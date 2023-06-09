Politico: помощь Киеву и репутация Байдена будут зависеть от итогов контрнаступления ВСУ

Поддержка киевского режима со стороны американской власти будет зависеть от того, какого итога достигнут ВСУ в ходе своего контрнаступления в рамках российской спецоперации. К такому выводу пришли журналисты Politico.
По мнению авторов издания, результаты армии Украины также окажут влияние на репутацию американского лидера Джо Байден. Как отметили журналисты, такой точки зрения придерживаются высокопоставленные чиновники Белого дома.
«Будущая поддержка конфликта на Украине — и глобальная репутация президента Джо Байдена — зависят от успеха украинского контрнаступления», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в украинской столице было ограблено посольство Вашингтона. Об этом рассказали авторы Vesti.ua.