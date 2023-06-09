Германия приостановила свои усилия по использованию безуглеродной энергетики, перекладывая всю ответственность за это на Россию. Об этом пишет автор Сергей Савчук.
Публицист напомнил, что сегодня ФРГ стала больше потреблять ископаемого топлива. На фоне зеленой повестки, которую пропагандируют многие развитые государства, это выглядит странно, считает журналист РИА Новости. Однако на все вопросы и претензии к Берлину уже ответила глава МИД Германии Анналена Бербок, обвинив во всем «проклятый российский газ», который «мешал» стране развиваться в нужном направлении.
Обозреватель напомнил, что сегодня европейские власти отказываются от использования энергоресурсов РФ, отдавая предпочтение более дорогому американскому топливу. Это сильнейшим образом бьет по их экономике, подчеркнул Савчук.
«В начале лета 2023-го некогда мощнейшая экономика Германии демонстрирует ... худшие показатели и динамику с момента окончания Второй мировой войны. <…> Коронавируса команде Шольца показалось мало, и было принято судьбоносное решение еще выстрелить себе в финансово-энергетическую ногу», — пролил свет на громкий провал Германии автор.
Ранее стало известно, что послы Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по вопросу новых санкций против РФ. Об этом сообщает Politico.