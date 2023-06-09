РИА Новости: Германия переложила на РФ ответственность за свой энергетический провал

Публицист напомнил, что сегодня ФРГ стала больше потреблять ископаемого топлива. На фоне зеленой повестки, которую пропагандируют многие развитые государства, это выглядит странно, считает журналист РИА Новости. Однако на все вопросы и претензии к Берлину уже ответила глава МИД Германии Анналена Бербок, обвинив во всем «проклятый российский газ», который «мешал» стране развиваться в нужном направлении.