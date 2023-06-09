Власти Приморья объявили режим ЧС в регионе из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлен на территории Приморского края из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данным ведомства, режим ЧС был введен в Пограничном районе края. Из-за бушующей погоды жители одного из местных сел остались без автомобильного сообщения.
«Принято решение о введении на территории муниципального округа с 12:00 (5:00 по Москве) 9 июня режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и создании оперативного штаба», — сообщили в ведомстве.
Районный прокурор поддерживает контакт с жителями села. Власти региона отслеживают информацию о наличии у них продовольствия и предметов первой необходимости.
Как известно, в Пограничном районе Приморья прошел сильный ливень. Из-за дождя дорогу в поселок Садовый залило водой. Ожидается, что проезд будет восстановлен к вечеру пятницы.