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Власти Приморья объявили режим ЧС в регионе из-за непогоды

Происшествия
Власти Приморья объявили режим ЧС в регионе из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлен на территории Приморского края из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

По данным ведомства, режим ЧС был введен в Пограничном районе края. Из-за бушующей погоды жители одного из местных сел остались без автомобильного сообщения.

«Принято решение о введении на территории муниципального округа с 12:00 (5:00 по Москве) 9 июня режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и создании оперативного штаба», — сообщили в ведомстве.

Районный прокурор поддерживает контакт с жителями села. Власти региона отслеживают информацию о наличии у них продовольствия и предметов первой необходимости.

Как известно, в Пограничном районе Приморья прошел сильный ливень. Из-за дождя дорогу в поселок Садовый залило водой. Ожидается, что проезд будет восстановлен к вечеру пятницы.

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