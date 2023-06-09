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Комитет Сената США намерен лишить Китай статуса развивающейся страны

Политика
Комитет Сената США намерен лишить Китай статуса развивающейся страны

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял инициативу, по которой американские власти должны добиваться лишения КНР статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях, где Вашингтон выступает одной из сторон. Об этом проинформировала пресс-служба комитета.

Согласно законопроекту, Белому дому необходимо принять меры против обозначения Поднебесной как развивающегося государства или соответствующего обращения с ним во всех организациях на мировой арене, где участвуют американцы. Авторы законопроекта убеждены, что американская сторона должна требовать, чтобы в международных организациях китайское государство квалифицировали как «страну с доходами выше среднего уровня, страну с высоким уровнем доходов или как развитое государство».

Документ был одобрен в марте Палатой представителей Конгресса. Теперь Сенат полного состава должен устроить голосование по данной инициативе.

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