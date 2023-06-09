Комитет Сената США намерен лишить Китай статуса развивающейся страны

Согласно законопроекту, Белому дому необходимо принять меры против обозначения Поднебесной как развивающегося государства или соответствующего обращения с ним во всех организациях на мировой арене, где участвуют американцы. Авторы законопроекта убеждены, что американская сторона должна требовать, чтобы в международных организациях китайское государство квалифицировали как «страну с доходами выше среднего уровня, страну с высоким уровнем доходов или как развитое государство».