Японские власти не только примкнули к западной русофобской кампании, но и пытаются стать во главе ее, в том числе в роли председателя «Группы семи». Об этом заявил временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко на приеме по случаю Дня России.
Дипломат отметил, что на такую конфронтационную позицию поступит ответ. По словам Овечко, Токио пытается возглавить «потуги "демократических единомышленников"», наращивая давление на Москву и одновременно увеличивая поддержку киевского режима.
Временный поверенный в делах России отметил, что «такое близорукое конфронтационное поведение, разумеется, не остается без ответных шагов». По словам Овечко, ответные меры будут «весьма чувствительными» для недружественной стороны.