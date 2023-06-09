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Телеведущий Моррис назвал подрыв Каховской ГЭС последней попыткой Зеленского удержать власть

Политика
Телеведущий Моррис назвал подрыв Каховской ГЭС последней попыткой Зеленского удержать власть

Президент Украины Владимир Зеленский надеется удержать власть в стране, подорвав Каховскую ГЭС, однако эта попытка чревата многотысячными смертями. Об этом заявил американский журналист, телеведущий Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.

Моррис отметил, что после разрушения дамбы гидроэлектростанции погибнут «тысячи невинных людей» из близлежащих населенных пунктов. Журналист также обратил внимание, что многие «недооценивают силу воды», а такого рода поток, как считает Моррис, нельзя застопорить какой-либо искусственной преградой.

«Мы наблюдаем последние попытки режима Зеленского удержать власть. Вам судить: вот что произошло за одну ночь — силы Украины и НАТО частично разрушили плотину гидроэлектростанции», — заявил телеведущий из США.

Моррис добавил, что Украина и Североатлантический альянс могли всецело разрушить дамбу, однако это, по его словам, не имело принципиального значения.

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