Телеведущий Моррис назвал подрыв Каховской ГЭС последней попыткой Зеленского удержать власть

Моррис отметил, что после разрушения дамбы гидроэлектростанции погибнут «тысячи невинных людей» из близлежащих населенных пунктов. Журналист также обратил внимание, что многие «недооценивают силу воды», а такого рода поток, как считает Моррис, нельзя застопорить какой-либо искусственной преградой.