WP: Саудовская Аравия пригрозила США ухудшением отношений из-за слов Байдена о нефти

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман пригрозил США серьезными экономическими последствиями из-за слов хозяина Белого дома Джо Байдена о нефти. Об этом пишет The Washington Post (WP).
Речь идет о заявлении Байдена, сделанном осенью прошлого года. Тогда американский президент пообещал принять меры в отношении Эр-Рияда за его решение сократить нефтедобычу на фоне подорожания энергоносителей и грядущих выборов в США.
Как сообщает газета со ссылкой на секретный документ, в ответ Мохаммед бин Салман заявил, что может ухудшить отношения между странами и наложить экономические издержки на США. По его словам, такое развитие событий возможно в случае принятия шагов, препятствующих сокращению добычи нефти.
До сих пор остается неизвестным, была ли эта угроз передана напрямую руководству США или ее перехватили. Однако эта ситуация проливает свет на причины напряженности в отношении между Эр-Риядом и Вашингтоном, говорится в статье.