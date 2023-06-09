Маккарти посчитал «немыслимым» предъявление обвинений Трампу

Ситуация, в которой действующий президент США Джо Байден предъявляет обвинения своему основному конкуренту Дональду Трампу, является немыслимой. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
В истории Соединенных Штатов появился по-настоящему «мрачный» день, отметил он. Трампа обвиняют в ненадлежащем хранении секретных документов, несмотря на то, что у Байдена они лежали десятилетиями.
«Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему», — заявил Маккарти.
Политик выразил поддержку своему однопартийцу-республиканцу. По словам спикера Палаты представителей, он верит, что Трамп добьется справедливости.