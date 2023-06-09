Группировка «Юг» уничтожила склад и две групп ВСУ при отражении атак

Бойцы из группировки «Юг» за сутки отразили три атаки ВСУ на Лисичанском направлении и еще пять атак на Александрокалиновском направлении. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
При отражении нападений российским военнослужащим удалось нанести серьезный урон противнику. ВСУ лишились двух блиндажей, склада и живой силы. В районе Белогоровки и Первомайска были уничтожены три боевые машины пехоты, блиндаж и склад располагались вблизи населенного пункта Белая Гора.
По словам Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы у Антоновки была выведена из строя украинская САУ 2С3 «Акация» и гаубица Д-30. Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» уничтожили дрон ВСУ типа «Фурия», заключил он.