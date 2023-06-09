Трамп обвинил администрацию США в попытке «уничтожить» его репутацию

Администрация Соединенных Штатов предъявила обвинения бывшему президенту страны Дональду Трампу. Политик высказал мнение об этом в своей социальной сети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что невиновен и не нарушил никаких законов. По мнению политика, предъявление ему обвинений является вмешательством в выборы. Этим американская администрация хочет «уничтожить» репутацию Трампа.
«Это называется вмешательством в выборы. Они пытаются уничтожить мою репутацию, чтобы победить на выборах», — сообщил экс-президент.
Ранее Трамп сообщил, что его обязали явиться в здание федерального суда в Майами во вторник. Политику предъявили обвинение в ненадлежащем обращении с секретными документами.