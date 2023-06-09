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Политолог Галактерос констатировала ошибочность антироссийских санкций

Политика
Политолог Галактерос констатировала ошибочность антироссийских санкций

Запад совершил огромную геополитическую ошибку, приняв решение о введении антироссийских санкций. Такую точку зрения высказала доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос.

Ограничениями Соединенные Штаты и Великобритания пытаются добиться изоляции России. Они уверены, что в этом случае евразийский континент серьезно ослабнет и перестанет считаться «центром мира».

«Я считаю, что санкции неэффективны и контрпродуктивны... Это серьезная геополитическая ошибка», — заявила Галактерос.

Политолог также задалась вопросом о необходимости поддержки Украины. Сейчас страна является банкротом, жизнеспособность которого вызывает большие сомнения, указала она.

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