Запад совершил огромную геополитическую ошибку, приняв решение о введении антироссийских санкций. Такую точку зрения высказала доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос.
Ограничениями Соединенные Штаты и Великобритания пытаются добиться изоляции России. Они уверены, что в этом случае евразийский континент серьезно ослабнет и перестанет считаться «центром мира».
«Я считаю, что санкции неэффективны и контрпродуктивны... Это серьезная геополитическая ошибка», — заявила Галактерос.
Политолог также задалась вопросом о необходимости поддержки Украины. Сейчас страна является банкротом, жизнеспособность которого вызывает большие сомнения, указала она.