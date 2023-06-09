Стало известно о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут официальную встречу. Она состоится в пятницу, 9 июня.
Подробности предстоящей встречи не уточняются. Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, она пройдет на территории России. Однако конкретное место он не назвал.
По словам белорусского президента, он намерен предложить своему коллеге план внутреннего развития Союзного государства. Лукашенко хочет сделать данное объединение самодостаточным и исключить возможность давления извне на него.
Последний раз лидеры России и Белоруссии встречались на полях саммита Евразийского экономического союза, который прошел 25 мая в Москве. При этом Путин и Лукашенко регулярно поддерживают связь. Речь идет в том числе о телефонных переговорах.