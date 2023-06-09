Politico: Блинкен полетит в Пекин после визита на Ближний Восток

Как отмечает издание, политик планирует прибыть в Пекин сразу, как завершит визит на Ближний Восток. Ранее на этой неделе агентство Bloomberg тоже заявляло о планах Блинкена прилететь в Китай, но в ближайшие недели. Ожидалось, что в Пекине госсекретарь может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.