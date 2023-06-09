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Politico: Блинкен полетит в Пекин после визита на Ближний Восток

Политика
Politico: Блинкен полетит в Пекин после визита на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен совершить поездку в Китай на будущей неделе, пишет газета Politico со ссылкой осведомленные источники. По данным прессы, детали визита пока прорабатываются.

Как отмечает издание, политик планирует прибыть в Пекин сразу, как завершит визит на Ближний Восток. Ранее на этой неделе агентство Bloomberg тоже заявляло о планах Блинкена прилететь в Китай, но в ближайшие недели. Ожидалось, что в Пекине госсекретарь может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

ТАСС обратился в пресс-службу Госдепартамента с просьбой подтвердить данные Politico, однако в МИДе отметили, что пока «нет каких-либо поездок госсекретаря, о которых можно было бы объявить».

«Китай открыт для диалога с Соединенными Штатами», — сказал на этот счет пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Тем не менее, китайская дипмиссия в США пока не подтвердила предстоящую поездку Блинкена в Поднебесную, отмечает российское агентство.

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