Мать погибшего от нападения акулы россиянина в Хургаде госпитализировали

Мать 23-летнего жителя Балашихи, истерзанного акулой в египетской Хургаде, попала в больницу после трагических новостей. Об этом РЕН ТВ рассказал ее соседка, добавив, что женщина очень тяжело переживает утрату.
Пляж, где произошло нападение, принадлежит отелю Dream Beach. Одна из очевидцев произошедшего рассказала, что все случилось очень быстро. По ее словам, спасатели сработали оперативно, успев вытащить из воды девушку погибшего.
В Telegram-каналах распространено видео нападения хищника. Акула в течение примерно 30 секунд терзает беззащитное тело мужчины, после чего уволакивает его на дно под крики людей о помощи.