Пушков указал на здравый смысл в словах генерала Милли о трех сверхдержавах

По мнению Пушкова, проведенный генералом анализ является незатейливым, однако он не лишен здравого смысла. Сенатор отметил, что до 2000 года США ощущали себя «единственным мировым полюсом». Сегодня положение страны изменилось, и в Вашингтоне еще не успели к этому привыкнуть.

