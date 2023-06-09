Пушков указал на здравый смысл в словах генерала Милли о трех сверхдержавах

Глава Комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил о существовании в мире трех сверхдержав. Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение об этом в своем Telegram-канале.
Как сообщил ранее Милли, в многополярной международной среде сверхдержавами являются Соединенные Штаты, Китай и Россия. Во времена холодной войны их было только две, однако теперь все стало «намного сложнее».
По мнению Пушкова, проведенный генералом анализ является незатейливым, однако он не лишен здравого смысла. Сенатор отметил, что до 2000 года США ощущали себя «единственным мировым полюсом». Сегодня положение страны изменилось, и в Вашингтоне еще не успели к этому привыкнуть.
«Но не менее важно то, о чем Милли не сказал: кризисы и с Россией, и с Китаем вызваны не российской и китайской геополитической экспансией к берегам США, а американской экспансией к границам России и Китая», — добавил Пушков.
Сенатор заявил, что причиной конфликта на Украине стала именно экспансия США и их союзников на бывшие советские республики. Схожая картина наблюдается на Дальнем Востоке. Именно действия США в регионе спровоцировали кризис вокруг Тайваня.