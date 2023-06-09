Глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал «немедленно прекратить огонь в Херсонской области». По мнению главы внешнеполитической службы Евросоюза, это препятствует эвакуации пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
Боррель заявил, что евродипломаты получают сообщения об обстрелах, подрывающих «усилия по спасению невинных гражданских людей в Херсонской области».
В четверг армия Украины нанесла удар по месту сбора для эвакуации населения херсонского города Голая Пристань, который затопило после прорыва Каховской ГЭС. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в результате атаки ВСУ погибли два человека и еще двое получили ранения.