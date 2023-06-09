Боррель призвал немедленно прекратить огонь в Херсонской области

В четверг армия Украины нанесла удар по месту сбора для эвакуации населения херсонского города Голая Пристань, который затопило после прорыва Каховской ГЭС. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в результате атаки ВСУ погибли два человека и еще двое получили ранения.