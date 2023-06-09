Байден сообщил о нахождении порядка 80 тысяч американских солдат в Европе

Около 80 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов находятся на территории Европы в составе войск НАТО. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.
Глава государства направил соответствующее письмо лидерам Конгресса. По словам Байдена, американские солдаты развернуты в Европе в том числе для поддержки союзников Вашингтона в регионе. Помимо этого, они находятся там для якобы сдерживания российской «агрессии».
«Примерно 80 тыс. служащих ВС Соединенных Штатов направлены или развернуты в европейских странах, входящих в НАТО, в том числе для поддержки наших союзников», — написал Байден в обращении.
Президент добавил, что порядка 2,6 тысячи американских военнослужащих развернуты в Саудовской Аравии.