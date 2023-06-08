Аксенов: Крым готов к любой агрессии со стороны ВСУ

Республика Крым готова отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом заявил ее глава Сергей Аксенов.
По его словам никакая сухопутная операция противника региону не угрожает. А всем украинским спикерам, обещавшим уже весной занять полуостров, Аксенов предложил это сделать в уютной тюремной камере.
«Крым готов к любому развитию ситуации», — подчеркнул чиновник в эфире местного телевиденья.
Кроме того, хорошие результаты показывает система противовоздушной обороны Крыма. Войска успешно нейтрализуют вражеские беспилотники, не позволяя им летать над воздушным пространством полуострова, добавил Аксенов.