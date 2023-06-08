Россию не смогли избрать в Экономический и социальный совет ООН

Генеральная Ассамблея выбирала представителя в ЭКОСОС от восточноевропейской группы стран. По итогам голосования Северная Македония получила 82 голоса, а Россия – 102. Тем не менее превосходства в два десятка голосов РФ не хватило – для избрания необходимо две трети голосов стран-членов.