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Россию не смогли избрать в Экономический и социальный совет ООН

Политика
Россию не смогли избрать в Экономический и социальный совет ООН

Генассамблея ООН не смогла выбрать между Россией и Северной Македонией в голосовании на пост представителя в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС). Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Генеральная Ассамблея выбирала представителя в ЭКОСОС от восточноевропейской группы стран. По итогам голосования Северная Македония получила 82 голоса, а Россия – 102. Тем не менее превосходства в два десятка голосов РФ не хватило – для избрания необходимо две трети голосов стран-членов.

Ранее Генассамблея уже трижды не могла выбрать представителя в Экономический и социальный совет ООН. Следующая дата голосования будет определена позже.

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