Злоумышленники украли телефон и деньги у атташе посольства США в Киеве

Атташе посольства Соединенных Штатов на Украине обворовали во время прогулки по парку Шевченко в Киеве. О происшествии сообщило издание «Вести» со ссылкой на источники в столичной полиции.
Уточняется, что у дипломата забрали телефон, кошелек и банковские карты. Он обратился в отделение полиции сразу после происшествия. По словам издания, на момент ограбления атташе США находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как установили правоохранители, злоумышленники уже сняли порядка 400 долларов с одной из украденных карт. Отмечается, что ни одна из сторон не выступала с официальным заявлением касательно инцидента.