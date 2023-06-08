Джо Байден допустил назначение Бена Уоллеса на пост генсека НАТО

Согласование кандидатуры будущего генерального секретаря НАТО все еще не завершено. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Ранее некоторые СМИ указали, что глава британского правительства в ходе своего визита в США может склонить американского лидера к выбору министра обороны его страны Бена Уоллеса на пост главы Североатлантического альянса. Сам Байден не исключил подобного назначения.
Американский лидер подчеркнул, что консультации по этому вопросу продолжатся. Полномочия нынешнего генсека НАТо Йенса Столтенберга истекают 30 сентября 2023 года.