Рогов: ВСУ атаковали Пологи в Запорожской области

Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Огонь ведется из тяжелых вооружений, уточнил он. Информация о пострадавших или погибших на данный момент неизвестна. Все подробности выясняются.
«Пологи под огнем боевиков ВСУ. Нацисты бьют по городу из тяжелых видов вооружения», — написал Рогов.
Как уточнялось ранее, порядка 70 процентов жителей Пологов уже покинули свои дома. Последний раз населенный пункт находился под обстрелом боевиков 4 июня.