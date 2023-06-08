Система ПВО сбила две цели в небе над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Белгородом. Расчетам ПВО удалось нейтрализовать две воздушные цели, подлетавшие к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы приступили к подворовому обходу для установления последствий атаки. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.
Пока известно, что в результате падения осколков была повреждена крыша одного из домовладений. Также сообщается об ущербе, нанесенном нескольким автомобилям. Все подробности произошедшего выясняются.