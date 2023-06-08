Кирби назвал «неточной» информацию о создании китайской базы на Кубе

Статья The Wall Street Journal о достижении секретного соглашения между Китаем и Кубой, предполагающего строительство базы на острове, является неточной. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Как утверждала газета, китайская база будет использоваться для шпионажа за деятельностью ВМС Соединенных Штатов. Кирби, в свою очередь, добавил, что Вашингтон намерен ограничивать любые угрозы со стороны Пекина.
«Я видел эту статью, она неточная... Мы сфокусированы на том, чтобы иметь возможность ограничить любые угрозы со стороны Китая в регионе», — указал он.
Источники газеты также сообщали, что строительство базы позволит Китаю вести сигнальную разведку. По их словам, Пекин заплатил за соответствующую возможность властям Кубы.