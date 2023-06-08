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Американский генерал Милли признал Россию и Китай сверхдержавами

Политика
Американский генерал Милли признал Россию и Китай сверхдержавами

Минимум три сверхдержавы существуют на политической карте мира в данный момент. По мнению председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, ими являются Россия, Китай и Соединенные Штаты.

После распада Советского Союза на карте осталась лишь одна сверхдержава — США. Сейчас же мир стал многополярным, и существование нескольких крупных игроков обернется «серьезными вызовами и кризисами», уверен генерал.

«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — заявил Милли.

При этом генерал добавил, что некоторые государства лишь начинают претендовать на статус сверхдержав. О каких именно странах идет речь, он не уточнил.

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