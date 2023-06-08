Американский генерал Милли признал Россию и Китай сверхдержавами

Минимум три сверхдержавы существуют на политической карте мира в данный момент. По мнению председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, ими являются Россия, Китай и Соединенные Штаты.
После распада Советского Союза на карте осталась лишь одна сверхдержава — США. Сейчас же мир стал многополярным, и существование нескольких крупных игроков обернется «серьезными вызовами и кризисами», уверен генерал.
«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — заявил Милли.
При этом генерал добавил, что некоторые государства лишь начинают претендовать на статус сверхдержав. О каких именно странах идет речь, он не уточнил.