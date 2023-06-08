Бывший французский судья Потье заявил, что подвергался насилию со стороны коллег

Бывший французский арбитр Николя Потье признался, что подвергся изнасилованию со стороны коллег.
Завершивший карьеру судьи Николя Потье рассказал журналистам L’Equipe, что 14 лет назад был изнасилован коллегами. По его словам, инцидент произошел после матча Лиги 1 между «Нанси» и «Греноблем».
«После встречи я сел в машину, больше ничего не помню то ли из‑за алкоголя, то ли из‑за того, что я был под действием наркотиков. Когда очнулся в своей кровати в отеле, рядом со мной был мужчина», — подчеркнул он.
По данным источника, Федерация футбола Франции (FFF) уже начала расследование. Пока представители организации не давали никаких комментариев на этот счет.