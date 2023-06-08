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Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи

Происшествия
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи. С затопленных территорий вывезли 5 тысяч человек.

Информацию о погибших людях сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Среди жертв — два мирных жителя. Они погибли из-за ракетного обстрела со стороны ВСУ в Голой Пристани.

Пик подъема воды пройден. Предварительно ущерб от разрушения Каховской ГЭС оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев подтверждал, что пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС.

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