Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи. С затопленных территорий вывезли 5 тысяч человек.
Информацию о погибших людях сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Среди жертв — два мирных жителя. Они погибли из-за ракетного обстрела со стороны ВСУ в Голой Пристани.
Пик подъема воды пройден. Предварительно ущерб от разрушения Каховской ГЭС оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев подтверждал, что пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС.