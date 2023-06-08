ООН негативно оценила использование ВСУ нацистской символики

Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал использование украинскими военными нацистской символики. По его словам, структура выступает против нацизма.
«Мы выступаем против нацистов и символов нацизма. У меня нет возможности подтвердить указанные сообщения, но могу сказать, что это наш принципиальный подход», — подчеркнул он.
Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала, что ВСУ носят на форме нацистскую атрибутику. Журналисты отметили, что неоднозначная позиция Киева в этом вопросе рискует дать жизнь тем образам, от которых Запад пытается избавиться на протяжении полувека.