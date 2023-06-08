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ООН негативно оценила использование ВСУ нацистской символики

Армия
ООН негативно оценила использование ВСУ нацистской символики

Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал использование украинскими военными нацистской символики. По его словам, структура выступает против нацизма.

«Мы выступаем против нацистов и символов нацизма. У меня нет возможности подтвердить указанные сообщения, но могу сказать, что это наш принципиальный подход», — подчеркнул он.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала, что ВСУ носят на форме нацистскую атрибутику. Журналисты отметили, что неоднозначная позиция Киева в этом вопросе рискует дать жизнь тем образам, от которых Запад пытается избавиться на протяжении полувека.

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