ООН негативно оценила использование ВСУ нацистской символики

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала, что ВСУ носят на форме нацистскую атрибутику. Журналисты отметили, что неоднозначная позиция Киева в этом вопросе рискует дать жизнь тем образам, от которых Запад пытается избавиться на протяжении полувека.