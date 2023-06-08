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Океанолог Мухаметов предупредил о риске гниения воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС

Общество
Океанолог Мухаметов предупредил о риске гниения воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС

Возможные последствия прорыва Каховской гидроэлектростанции перечислил старший преподаватель кафедры океанологии Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Сейчас поток воды сносит верхний слой плодородной почвы с удобрениями. Когда такая смесь попадет в море, начнется резкий «взрывообразный» рост водорослей и поедающего их зоопланктона, пишет «Московский комсомолец».

В результате поверхность моря зарастет и начнет гнить, а солнечный свет прекратит проникать в толщу воды. Морские обитатели начнут гибнуть и разлагаться. Кроме того, из-за попадания в воду скотомогильников некоторое время будут наблюдаться вспышки инфекционных заболеваний.

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