Океанолог Мухаметов предупредил о риске гниения воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС

В результате поверхность моря зарастет и начнет гнить, а солнечный свет прекратит проникать в толщу воды. Морские обитатели начнут гибнуть и разлагаться. Кроме того, из-за попадания в воду скотомогильников некоторое время будут наблюдаться вспышки инфекционных заболеваний.