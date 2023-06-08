Российская соцсеть ЯRUS взяла на себя роль партнера на ХIV Международном IT-форуме

Российская социальная сеть ЯRUS выступила в качестве партнера на ХIV Международном IT-форуме. Основатель и директор по разработке Дмитрий Илюхин, а также руководитель платформы Иван Добровольский стали спикерами мероприятия.
Форум прошел в столице ХМАО-Югры — Ханты-Мансийске — в период с 5 по 7 июня 2023 года. В это время у его участников была возможность присоединиться к дискуссиям на актуальные темы, посетить интересные мастер-классы и познакомиться с успешными кейсами в сфере IT.
Так, директор по разработке ЯRUS посвятил свое выступление импортозамещению в IT и технологическому суверенитету. Илюхин обратил внимание на способность зарубежных сервисов использовать данные юзеров в личных интересах. Соцсеть ЯRUS, по его словам, хранит эту информацию в защищенных контурах.
ЯRUS также приняла участие в дискуссии на тему искусственного интеллекта. Руководитель платформы подчеркнул, что ее нейронные сети содействуют борьбе с нежелательным контентом и положительно влияют на кибербезопасность.
«В ЯRUS есть отдельные нейронные сети, которые выявляют ботов, спам, маркируют небезопасный контент, в том числе мат в комментариях, идентифицируют кибербуллинг. Также искусственный интеллект в ЯRUS помогает в борьбе с фейками: это — поиск цепочки новостей и фактчекинг», — объяснил Добровольский.
Напомним, что аудитория соцсети ЯRUS пересекла отметку в 12 миллионов пользователей. Каждый день платформа обрабатывает более 70 тысяч материалов. Они в свою очередь поступают из десяти тысяч официальных источников и Telegram-каналов.