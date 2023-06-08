Российская соцсеть ЯRUS взяла на себя роль партнера на ХIV Международном IT-форуме

Форум прошел в столице ХМАО-Югры — Ханты-Мансийске — в период с 5 по 7 июня 2023 года. В это время у его участников была возможность присоединиться к дискуссиям на актуальные темы, посетить интересные мастер-классы и познакомиться с успешными кейсами в сфере IT.