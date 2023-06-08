Актеры фильма «Сталинград» по-разному повели себя после начала СВО

Картина «Сталинград» 1989 года завоевала российского зрителя актерской игрой и сюжетом, который посвящен реальным событиям. Однако, не все патриоты на экране, оказались патриотами в жизни.
После начала СВО среди тех, кто поддержал Россию оказались актеры Сергей Никоненко и Сергей Гармаш, сыгравшие генерал-майора и сержанта. Они не только напомнили, что в трудный период нужно быть рядом со своим народом, но и посетили с концертами ДНР и ЛНР. Литовский актер Любомирас Лауцявичюс сегодня не снимается в российских фильмах, но четко дал понять, что выступает против отмены российской культуры, которая стала модной после начала спецоперации, пишут «Народные Новости».
Оксана Фандера, сыгравшая эпизодическую роль, оказалась по другую сторону лагеря. Артистка поддержала Украину и даже опубликовала фотографию с украинским флагом. Самым нейтральным и скрытными оказался Федор Бондарчук, начавший свою карьеру с эпизодической роли в картине. Он по сей день старается обходить тему СВО и избегает политических диспутов.