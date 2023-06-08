Актеры фильма «Сталинград» по-разному повели себя после начала СВО

После начала СВО среди тех, кто поддержал Россию оказались актеры Сергей Никоненко и Сергей Гармаш, сыгравшие генерал-майора и сержанта. Они не только напомнили, что в трудный период нужно быть рядом со своим народом, но и посетили с концертами ДНР и ЛНР. Литовский актер Любомирас Лауцявичюс сегодня не снимается в российских фильмах, но четко дал понять, что выступает против отмены российской культуры, которая стала модной после начала спецоперации, пишут «Народные Новости».