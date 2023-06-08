Валерий Карпин заявил, что не считает себя лучшим тренером сезона в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о лучшем наставнике РПЛ по итогам прошедшего сезона.
Валерий Карпин отказался считать себя лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2022/23, в котором «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице. Слова наставник желто-синих приводит Sport24.
«За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я», — отметил Карпин.
«Ростов» набрал 53 очка в 30 матчах чемпионата России по футболу. Подопечные Валерия Карпина на один балл отстали от «Спартака», ставшего бронзовым призером минувшего сезона РПЛ.