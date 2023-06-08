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Валерий Карпин заявил, что не считает себя лучшим тренером сезона в РПЛ

Спорт
Валерий Карпин заявил, что не считает себя лучшим тренером сезона в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о лучшем наставнике РПЛ по итогам прошедшего сезона.

Валерий Карпин отказался считать себя лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2022/23, в котором «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице. Слова наставник желто-синих приводит Sport24.

«За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я», — отметил Карпин.

«Ростов» набрал 53 очка в 30 матчах чемпионата России по футболу. Подопечные Валерия Карпина на один балл отстали от «Спартака», ставшего бронзовым призером минувшего сезона РПЛ.

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