ВЦИОМ: Путин и участники СВО на Украине вызывают гордость у граждан России

Помимо этого, опрошенные перечислили достижения и успехи Москвы за последнее время. Среди них оказалось воссоединение с Крымом и другими территориями, а также благоустройство городов и развитии инфраструктуры. Эти заслуги набрали 11% и 9% голосов соответственно.