ВЦИОМ: Путин и участники СВО на Украине вызывают гордость у граждан России

Жители России испытывают гордость по отношению к президенту Владимиру Путину и участникам спецоперации на Украине. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Глава государства оказался на первой строчке топа с результатом в 19%. Далее последовали военнослужащие и участвующие в СВО солдаты. За них отдали голос 14% респондентов. Россияне также отметили спортсменов и ученых.
Стало известно, что 70% граждан страны в курсе, что 12 июня празднуется День России. Исследователи обратили внимание на рост осведомленности о данной дате.
Помимо этого, опрошенные перечислили достижения и успехи Москвы за последнее время. Среди них оказалось воссоединение с Крымом и другими территориями, а также благоустройство городов и развитии инфраструктуры. Эти заслуги набрали 11% и 9% голосов соответственно.