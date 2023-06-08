Military Watch: сообщения об уничтожении немецких танков Leopard 2 на Украине вызвали тревогу в Германии

Издание отмечет, что, передавая вооружения ВСУ, Германия не хотела, чтобы ее бронетехника принимала участие в боевых действиях против российской армии. Однако затем в Берлине изменили свое мнение и танки Leopard 2 были задействованы в контрнаступлении ВСУ.