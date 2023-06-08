Military Watch: сообщения об уничтожении немецких танков Leopard 2 на Украине вызвали тревогу в Германии

Берлин должен быть обеспокоен сообщениями об уничтожении российскими военными в зоне спецоперации немецких танков Leopard 2. Об этом пишет американское издание Military Watch, сообщает ПолитРоссия».
Издание отмечет, что, передавая вооружения ВСУ, Германия не хотела, чтобы ее бронетехника принимала участие в боевых действиях против российской армии. Однако затем в Берлине изменили свое мнение и танки Leopard 2 были задействованы в контрнаступлении ВСУ.
«Предполагается, на это (нежелание – прим. ред.) в значительной степени повлияли опасения, что боевые действия могут запятнать репутацию танка — серьезная потеря для самого знакового немецкого оборонного продукта», — пишет Military Watch.
Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении контрнаступления ВСУ, в результате которого на поле боя остались подбитыми несколько немецких танков Leopard 2.