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Британский журналист раскритиковал коллег за травлю россиян и белорусов на «Ролан Гаррос»

Спорт
Британский журналист раскритиковал коллег за травлю россиян и белорусов на «Ролан Гаррос»

Британского журналиста Майкла Дэя возмутило отношение коллег к российским и белорусским участникам «Ролан Гаррос».

Обозреватель издания Inews Майкл Дэй подверг критике журналистов, которые провоцировали россиян и белорусов на пресс-конференциях «Ролан Гаррос». В своей авторской колонке он призвал коллег прекратить общаться с ними «как с преступниками».

«Журналисты при каждом удобном случае спрашивали Соболенко о ситуации на Украине… Травля Соболенко СМИ на Открытом чемпионате Франции не только неприятна, в ней просто нет никакого смысла», — написал Дэй.

Российские и белорусские теннисисты выступают на «Ролан Гаррос» в нейтральном статусе. Запрет на использование государственной символики связан с проведением СВО на Украине.

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