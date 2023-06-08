Британский журналист раскритиковал коллег за травлю россиян и белорусов на «Ролан Гаррос»

Британского журналиста Майкла Дэя возмутило отношение коллег к российским и белорусским участникам «Ролан Гаррос».
Обозреватель издания Inews Майкл Дэй подверг критике журналистов, которые провоцировали россиян и белорусов на пресс-конференциях «Ролан Гаррос». В своей авторской колонке он призвал коллег прекратить общаться с ними «как с преступниками».
«Журналисты при каждом удобном случае спрашивали Соболенко о ситуации на Украине… Травля Соболенко СМИ на Открытом чемпионате Франции не только неприятна, в ней просто нет никакого смысла», — написал Дэй.
Российские и белорусские теннисисты выступают на «Ролан Гаррос» в нейтральном статусе. Запрет на использование государственной символики связан с проведением СВО на Украине.